Critici pentru Mihai Rotaru după despărțirea de Ouzounidis: „Alegerile lui de până acum au fost greșite”

Craiova s-a întors pe mâinile lui Dragoș Bon după ce tehnicianul grec de 52 de ani și-a încheiat conturile cu oltenii în urma eșecului rușinos înregistrat cu modesta Laci.

Deși s-a vorbit și în trecut despre un posibil divorț între cele două părți, acum patronul Craiovei a trecut la fapte, speriat că echipa ar putrea să fie eliminată din nou prematur din cupele europene. Alegerea lui Mihai Rotaru a fost pusă sub semnul întrebării de Daniel Stanciu, fostul conducător al lui Dinamo și CFR Cluj.

„E clar că acolo se întâmplă ceva. Echipa asta are cele mai bune condiții din Liga 1, dar rezultatele nu vin. Când schimbi antrenorii așa des, e o problemă a conducerii, înseamnă că alegerile sunt proaste. Alegerile lui Mihai Rotaru de până acum au fost greșite. E clar că nu știe să aleagă antrenorii și cei care au venit n-au avut legătură cu strategia și grupul de acolo”, a fost părerea lui Daniel Stanciu la Digi Sport.

Recent, Ouzoinidis se prounțase în privința unei nevoi de întărire a lotului Craiovei pentru ca obiectivele să poată fi atacate cu încredere.

„Ouzounidis a fost adus cu surle și trâmbițe, dar n-a reușit. La început, lumea zicea că a venit cu experiență, că «să vedeți ce o să fie», dar am văzut o echipă care a ieșit prematur din cursa pentru titlu. Eu chiar am fost mirat de bucuria uriașă a celor de la Craiova pentru că au câștigat Cupa. Așteptările erau foarte mari. L-am auzit pe Ouzounidis spunând mereu că are nevoie de întăriri”, a completat omul de fotbal.