Crystal Palace denunţă retrogradarea în Conference League şi privilegiile de care se bucură alte cluburi

Retrogradată oficial în Conference League după ce un apel a fost respins de Tribunalul de Arbitraj Sportiv, Crystal Palace a reacţionat marţi printr-un comunicat. Clubul londonez a atacat UEFA şi a denunţat „privilegiul şi puterea unică” de care se bucură alte organisme.

Privaţi de un loc în Liga Europa din cauza regulilor de proprietate a cluburilor, într-un caz în care sunt implicaţi Olympique Lyons şi John Textor, londonezii sunt revoltaţi: „Am câştigat Cupa Angliei (…) şi am câştigat dreptul de a juca în Liga Europa. Ne-a fost refuzată această oportunitate. Se pare că anumite cluburi, organizaţii şi persoane au un privilegiu şi o putere unice”.

În comunicatul său de presă, Palace a denunţat, de asemenea, „mascaradele” de care sunt responsabile „structurile cu mai multe cluburi”, continuând: „Cluburi ca al nostru, care nu au nicio legătură cu altele, sunt împiedicate să joace în aceeaşi competiţie”.

„Pentru a agrava nedreptatea, cluburilor care par să aibă acorduri informale semnificative între ele li se permite, de asemenea, să participe şi, eventual, chiar să joace între ele.” Cei de la Crystal Palace deplâng, în opinia lor, „imposibilitatea de a obţine o audiere echitabilă”.

John Textor şi-a vândut acţiunile Crystal Palace în iunie, însă prea târziu, potrivit UEFA, care a stabilit data de 1 martie ca termen limită pentru respectarea regulilor privind dreptul de utilizare pe durată limitată. „UEFA are datoria de a adopta reguli coerente, comunicate şi aplicate în mod corespunzător, cu termene de procesare rezonabile (…), tratând toate cluburile în mod egal cu o procedură de apel adecvată”.

Sezonul trecut, Manchester City şi Girona, membre ale City Football Group, au fost ambele autorizate să joace în Liga Campionilor. Societatea-mamă a fost instruită de UEFA să îşi reducă participaţia la clubul spaniol înainte de 3 iunie 2024, termenul limită stabilit în exerciţiul financiar precedent.