CSA Steaua cere suspendarea lui Alex Chipchiu

La finalul meciului CSA Steaua – U Cluj 1-3, din Cupa României, Alex Chipciu a avut un discurs extrem de dur la adresa grupării din Ghencea.

Clubul din Ghencea nu a iertat ieșirea fostului jucător de la FCSB și a depus un memoriu la Comisia de Disciplină și Etică a FRF.

CSA Steaua invocă Articolul 52 din Regulamentul FRF care prevede că un jucător care ”prin orice mijloace, cum ar fi gesturi sau cuvinte jignitoare, aduce atingere onoarei, reputaţiei, demnităţii sau imaginii publice a unei persoane”, va fi suspendat între două și șase etape.

Mai mult, potrivit aceleiași surse, pedeapsa crește la 4-8 etape de suspendare dacă declarațiile sunt făcute prin intermediul mass-media, cum s-a întâmplat în cazul lui Chipciu.

”Ideea e că… Îmi vine să râd. Am și oameni din Peluza Sud care mi se par respectabili și foarte inteligenți. În afară de stadion, care e foarte frumos, nu m-a încercat nimic. Nu vreau să fac jocuri, chiar nu mă interesează și faptul că am jucat la FCSB nu are nicio legătură.

Asta este Steaua? Cu echipamentul ăsta fake (n.r. fals)? E o echipă fantomă din punctul meu de vedere. Păcat de suporterii din Peluza Sud. M-au înjurat de soră, de nevastă, că sunt sclavul domnului Becali, așa este, ei sunt sclavii Armatei.

Nu-mi pare rău că nu am jucat la Steaua deloc. Din contră, sunt legat emoțional de acei oameni. Dacă echipa se confundă cu Marius Lăcătuș, cu Victor Pițurcă. Doamne ferește, adu cei mai buni jucători și ești Steaua. Copiii făceau poze cu mine și jucătorii, dacă îi întrebai, erau fanii mei, fără să fiu eu vreun mare jucător”, a fost declarația lui Alexandru Chipciu.