CSA Steaua rămâne cu doar 2 victorii după 10 etape din Liga 2: „Sunt greșeli uluitoare! În CV arătau bine”

Etapa a 10-a din Liga 2 a început ieri, cu meciul Ceahlăul – CSC Șelimbăr 0-0, și se încheie marți.

„I-am și rugat azi pe fundașii centrali să nu mai facă greșeli”, a răbufnit Daniel Oprița după eșecul de lșa Slobozia

CSA Steaua a fost învinsă la Slobozia, de Unirea, cu 0-1, golul fiind marcat în minutul 67 de Ekollo, care a reluat în plasă, simplu, de la marginea careului mic, mingea centrată de pe dreapta.

Plin de nervi la finalul partidei de la Slobozia, antrenorul Daniel Oprița a atras atenția unora dintre jucătorii pe care-i pregătește că nu reușesc să arate că merită să evolueze la formația din Ghencea.

„O echipă arțăgoașă, care așteaptă greșeala. Nu putem să scăpăm de lucrurile acestea, i-am și rugat azi pe fundașii centrali să nu mai facă greșeli. Am fost echipa care am încercat mai mult să punem presiune. Important e să marcăm, să dăm goluri și să jucăm fotbal.

M-am uitat la meciul trecut dintre Șelimbăr și Slobozia, fără să se supere cineva pe mine, dar nici nu am avut ce să scot la vizionare. Și terenul a fost greu astăzi, dar trebuia să ne batem și noi ca ei în anumite situații”, a spus tehnicianul.

„Sunt greșeli uluitoare! În CV arătau bine”, a spus Daniel Oprița despre proprii jucători

Daniel Oprița vrea ca echipa pe care o pregătește să obțină cel puțin 4 victorii și un egal în următoarele 5 meciuri.

„Sunt greșeli uluitoare ale jucătorilor mei, nu ar trebui să apară. Mi-aș fi dorit să legăm mai multe rezultate bune și chiar speram să terminăm pe primul loc în iarnă.

Sunt jucători care au avut pretenții prea mari, dar nu arată. Asta mă deranjează. În CV arătau bine unii jucători, dar ca joc sunt departe de așteptările mele.

Am plecat la vestiare la finalul partidei. Și la victorie fac asta. Am fost supărat și am mers să mă liniștesc. Nu e ușor, dar sperăm ca cel puțin 4 victorii și un egal să obținem în următoarele 5 meciuri”, a mai transmis Oprița.

În celelalte meciuri jucate azi s-au consemnat rezultatele CSC Dumbravita – FCM Alexandria 2-0, Csikszereda – Unirea Dej 1-0, Progresul Spartac – Metaloglobus 0-1 și CSM Resita – CS Tunari 1-1.

Mâine se joacă meciurile Viitorul Tg. Jiu – CS Mioveni și Corvinul – Chindia, ambele de la ora 11:00, iar etapa se încheie luni cu partida Concordia Chiajna – FC Gloria Buzău, care începe la ora 16:00.