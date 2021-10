CSA Steaua strălucește și în partidele de pregătire! „Militarii” au învins revelația acestui sezon de Liga 1

Formația pregătită de Daniel Oprița a reușit să se impună, scor 2-1, împotriva celor de la FC Voluntari, o echipă aflată pe val în momentul de față în Liga 1!

CSA Steaua continuă să viseze la promovarea pe prima scenă a fotbalului românesc în cel mai scurt timp posibil. Pentru asta, antrenorul Daniel Oprița vrea să le testeze limitele jucătorilor steliști, astfel că partida de astăzi le-a adus în față echipa de pe locul 4 în Liga 1.

La finalul jocului, antrenorul „militarilor” s-a arătat mulțumit de rezultatul obținut și a mărturisit că se bucură foarte mult că și-a luat revanșa în fața ilfovenilor.

„Îmi pare bine că am reușit să jucăm încă o dată cu Voluntari, o echipă pe val. Mă bucur că am reușit să ne luăm revanșa, să câștigăm (n.r. – în septembrie, ilfovenii au învins Steaua cu 2-1 în alt meci amical). Cel mai important este că am ieșit teferi de pe teren și noi și ei, a plouat ieri și ne-am gândit la teren, să nu ne pună probleme”, a spus Oprița, la finalul meciului cu Voluntari.