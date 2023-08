CSC Șelimbăr, lider în Liga 2! Claudiu Niculescu: „Ne bucurăm că suntem sus, dar trebuie să rămânem echilibrați!”

CSC Șelimbăr a învins Concordia Chiajna cu 1-0 și este liderul surpriză din Liga 2. Antrenorul Claudiu Niculescu a vorbit după meciul cu ilfovenii.

Mai exact, tehnicianul a spus că este interesat mai mult de acumularea punctelor la început de sezon decât de ceea ce se întâmplă în clasament. Iată ce a spus.

„Ne bucurăm că suntem sus, dar trebuie să rămânem echilibrați!”

„A fost un meci dificil la Chiajna, cu o primă repriză echilibrată, apoi am început repriza a doua mai bine, am reușit să marcăm golul care s-a dovedit a fi decisiv. Pe final de joc, echipa gazdă ne-a dominat cu mingi lungi, dar am reușit să ne apărăm bine, să fim agresivi și să terminăm cu bine acest meci.

Nu mă interesează clasamentul în acest moment, le-am spus și lor asta, mă interesează punctele pe început de sezon, pentru că până se așază clasamentul mai este de jucat.

Ne bucurăm că suntem sus, dar trebuie să rămânem echilibrați, cu picioarele pe pământ, la fel de conectați la antrenamente și la meciuri și sunt convins că vom mai face rezultate foarte frumoase împreună.

Este bine să lucrezi cu jucători cu moral ridicat, după patru victorii în campionat și una în Cupă. S-a format un grup frumos, cu jucători care își doresc să se afirme și să facă performanță. Am ales bine în vară împreună cu conducerea, am adus jucătorii pe care ni i-am dorit, plus nucleul rămas din sezonul trecut.

S-a format acel grup de care noi aveam nevoie pentru a ne bucura împreună cu suporterii, că pentru asta muncim. Sunt oameni foarte serioși la Șelimbăr, în conducerea clubului, ne ajută cu tot ce avem nevoie și se oferă toate condițiile pentru performanță, ne ajută cu tot ceea ce avem nevoie, iar asta se vede în atmosfera de la echipă și în rezultatele de pe teren”, a declarat Claudiu Niculescu, pentru Metropola TV.