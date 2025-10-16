Csikszereda – CFR Cluj 2-2 în restanță din etapa 5! Meciul a fost marcat de mai multe faze controversate

Formaţia Csikszereda a remizat, joi seară, pe teren propriu, scor 2-2, cu echipa CFR Cluj, într-un meci restant din etapa a V-a a Superligii.

Partida trebuia să se dispute pe 10 august

Gazdele au reuşit să egaleze în minutul 90+9, dintr-un penalti acordat pentru fault în careu după consultarea VAR.

Partida trebuia să se dispute iniţial la 10 august, dar a fost amânată deoarece echipa clujeană era angrenată în cupele europene.

Au marcat: Eppel ’34, Paszka ‘90+9 (penalti) / Cordea ’17, Slimani ‘71

Csikszereda: Pap – Paszka, Celic, Hegedus, Ferenczi – Vegh, Veres (Dusinszki ’83) – Anderson, Bodo (Bakos ’64), Szalay (Jebari ‘64) – Eppel. Antrenor: Robert Ilyeş.

CFR Cluj: Hindrich – Coco, Sinyan, M. Ilie, Camora – Păun (Emerllahu ’52), T. Keita, Djokovic (Slimani ’69) – Cordea (Korenica ’52), L. Munteanu, Şfaiţ (Biliboc ’52). Antrenor: Andrea Mandorlini.

Cartonaşe galbene: Bakos ‘90+4, Vegh ‘90+4 / Camora ‘90+1, Ilie ‘90+4, Munteanu ‘90+7

Arbitri: George Găman – Alexandru Filip, Daniel Mitruţi – Lucian Rusandu

Arbitri VAR: Sorin Costreie, Claudiu Marcu

Observator: Nicolae Marodin