Csikszereda, lovitură pe piața de mercato

Csikszereda a promovat în Superligă, dar nu are o misiune ușoară.

Echipa trebuie să se salveze de la retrogradare, iar din primele meciuri, lucrurile nu arată foarte bine.

Miercuri, clubul a anunșat mutarea fotbalistului Kajan Norber.

”Bine ai venit, Kajan Norbert! Un jucător al naționalei de tineret a Ungariei a sosit sub formă de împrumut de la Ferencváros, în persoana lui Kajan Norbert.

Tânărul de doar douăzeci de ani poate evolua ca fundaș dreapta, iar cea mai mare parte a sezonului trecut a petrecut-o la Soroksar, însă a debutat deja și în prima ligă maghiară, bifând șase meciuri pentru echipa de NBI. Mult succes în culorile FK Csikszereda, Norbi!”, a transmis Csikszereda, pe Facebook.