Csikszereda – Petrolul Ploieşti 1-1, în primul meci al etapei 14 din Superliga! Gazdele au ratat penalty în minutul 90

Echipa ploieşteană Petrolul a încheiat la egalitate vineri, în deplasare, scor 1-1, cu formaţia Csikszereda, în etapa a 14-a din Superligă.

Szalay a trimis însă în bară la penalty-ul din minutul 90

Ploieştenii au deschis scorul la Miercurea-Ciuc, dintr-un penalti dictat de arbitrul Horaţiu Feşnic la un henţ al lui Paszka.

A transformat Chică-Roşă, în minutul 13, iar după nouă minute Jyry a fost aproape să majoreze avantajul oaspeţilor, dar a şutat slab. Ciucanii au egalat în minutul 41, după o gafă a portarului Bălbărău, de care a profitat Eppel.

Gazdele au lovit bara în minutul 61 şi au avut penalti în minutul 90. Szalay a trimis însă în bară şi scorul a rămas egal. Imediat ploieştenii au rămas în zece, după eliminarea lui Roche, iar Csikszereda – Petrolul a fost, în cele din urmă, 1-1.

Cele două echipe sunt vecine în clasament, ambele cu câte 13 puncte, Petrolul e pe 13, iar Csikszereda pe 14.