Csikszereda se duelează cu Oțelul Galați

FK Csikszereda Miercurea Ciuc întâlnește Oțelul Galați, luni, 1 septembrie, de la ora 18.00.

4 august 2025, Unirea Slobozia – Oțelul 0-0: a fost singura remiză înregistrată de gălățeni în precedentele 17 deplasări din SuperLigă, în rest au șase victorii și 10 înfrângeri.

FK Csikszereda a deschis scorul în două dintre cele trei meciuri jucate acasă, de fiecare dată beneficiind de un autogol (M. Sivis – Dinamo, N. Stevanovic – Universitatea Craiova).

Toate cele nouă goluri marcate de gălățeni au fost înscrise din acțiune.

10 dintre cele 18 goluri încasate de gruparea din Miercurea Ciuc au fost primite în prima repriză.