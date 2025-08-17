Csikszereda – Universitatea Craiova

FK Csikszereda Miercurea Ciuc – Universitatea Craiova are loc duminică, 17 august – ora 16.15

Debutul ciucanilor în principala competiție internă s-a dovedit a fi unul dificil, gruparea condusă de Robert Ilyeș izbutind doar un punct în patru jocuri, 2-2 cu Dinamo în runda inaugurală. Gazdele de astăzi au încasat 13 goluri, dintre care opt în primele 45 de minute.

Craiovenii au un început formidabil de sezon, cu patru victorii și o remiză, rezultate în urma cărora au încheiat etapa precedentă în fruntea clasamentului. Mai mult, au și cel mai bun atac din campionat, 12 goluri marcate, dintre care șapte în prima repriză.

FC Csikszereda și Universitatea Craiova s-au mai întâlnit doar în Cupa României, pe 28 februarie 2019, când oltenii s-au impus pe teren advers cu 3-0 (Dimitrov, Bărbuț, Koljic / antrenori V. Suciu / D. Mangia).

20 dintre cei 23 de jucători utilizați de ciucani în cele patru partide din ediția curentă s-au aflat la debut în Superliga României.

Universitatea Craiova s-a bazat pe 28 de fotbaliști, dintre care șase sunt autohtoni care nu au împlinit încă 20 de ani.