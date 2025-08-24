CSM Bucureşti a câştigat Supercupa României a 7-a oară, după ce finala cu Gloria Bistriţa a avut 4 reprize de prelungiri

Campioana CSM Bucureşti a câştigat, duminică, a 7-a Supercupă a României, după finala decisă în urma a patru reprize de prelungiri cu Gloria Bistriţa.

Meciul a durat 80 de minute

Scorul final a fost scor 40-39 (15-15, 30-30, 33-33, 36-36, 38-38), cu mențiunea că Gloria Bistriţa a ratat nu mai puțin de 5 aruncări de la 7 metri.

Principalele marcatoare ale finalei extrem de disputate au fost Fujita 10 goluri, Laslo 6, Gutierrez 6, Nusser 5, pentru Gloria, respectiv Ostergaard 10, Pintea 6, Omoregie 5, Jaukovic 5, Friis 5, Hansen 5, pentru CSM Bucureşti.

În finala mică, pentru locul 3, s-a impus Corona Braşov, scor 32-24 (15-10), cu Minaur Baia Mare.

Turneul găzduit de Bistriţa s-a disputat în sistem Final Four, iar în semifinale s-au înregistrat rezultatele: CSM Bucureşti – Minaur Baia Mare, scor 26-25 (14-12), şi Gloria Bistriţa – Corona Braşov, scor 35-25 (20-13).

În 2024, trofeul a fost câştigat pentru a şasea oară de CSM Bucureşti, tot după o finală cu Gloria Bistriţa.

Tot la Bistriţa a avut loc şi turneul similar masculin, trofeul revenind campioanei Dinamo Bucureşti, după finala cu Minaur Baia Mare (32-24). Dinamo şi-a trecut în palmares Supercupa României pentru a opta oară.