CSM București continuă parcursul perfect în campionat

Campioana CSM București a învins vicecampioana CSM Corona Brașov cu 28-24 (14-11), joi seara, în Sala Apollo, într-un meci din etapa a 8-a a Ligii Naționale de handbal feminin.

Boiciuc și Grozav au înscris câte 6 goluri pentru Corona

”Tigroaicele” au obținut a opta victorie consecutivă în campionat, după ce au condus de la un capăt la altul.

Kristina Novak a marcat 5 goluri, Elizabeth Omoregie 4, iar portarul Evelina Maria Louise Eriksson a avut 19 intervenții.

Alisia Lorena Boiciuc a înscris 6 goluri pentru Corona, Sorina-Maria Grozav 6, iar portarul Bianca Tomina Curmenț a reușit 11 intervenții.