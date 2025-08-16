CSM București și Corona Brașov vor juca finala Cupei Corona

Echipele CSM București și Corona Brașov, primele două clasate în sezonul trecut al Ligii Naționale de handbal feminin, vor juca finala turneului ‘Cupa Corona 2025’, găzduită sâmbătă de Sala Sporturilor ”Dumitru Popescu-Colibași” din Brașov.

Finala mică este Dunărea Brăila – Rapid

Vineri, campioana națională CSM București a dispus de HC Dunărea Brăila cu 29-24 (17-9), iar Corona Brașov a învins-o pe CS Rapid București cu 30-23 (16-11).

Pentru CSM Corona Brașov, cea mai bună marcatoare a fost Sorina Grozav, cu 7 goluri, în timp ce Eliza Buceschi a înscris 7 goluri pentru CS Rapid București.

Sâmbătă, de la ora 15:00, va avea loc finala mică, HC Dunărea Brăila – CS Rapid București, iar de la 17:30 se va juca finala turneului, între CSM Corona Brașov și CSM București.