CSM Constanța a fost umilită în EHF European Cup

CSM Constanța a fost învinsă fără drept de apel de echipa cehă HC Dukla Praha, cu scorul de 37-27 (18-12), duminică seara, pe teren propriu, în prima manșă din turul al doilea al competiției masculine de handbal EHF European Cup.

Manșa secundă va avea loc pe 18 octombrie, la Most

CSM Constanța a controlat jocul doar în primele cinci minute, apoi oaspeții au preluat inițiativa și la pauză aveau deja șase goluri avans pe tabelă (18-12), iar în final diferența a fost de zece goluri (27-37).

Pentru gazde au înscris Adama Sako 5 goluri, Daniel Andrei Susanu 5, Tudor Bogdan Buguleț 4, Mihai Sebastian Bujor 3, Mihai Bogdan Dobra 2, Nicolae Cristian Ungureanu 2, George Teodor Ștefan 2, Hazein Rustamov 1, Gabriel Bujor 1, Călin Căbuț 1, Kresimir Kresic 1.

Marius Ionuț Cloșcă a avut 3 intervenții (14,29%).

Golurile echipei cehe au fost reușite de Jakub Svitak 8, Jonas Josef 7, Daniel Erebai 5, Jakub Krusbersky 4, Kristian Duda 3, Martin Rakousky 3, Jiri Vojtela 2, Pndrej Kulhanek 2, Martin Hruby 2, Lukas Melich 1.

Portarul Karel Smid a avut 8 intervenții (26,67%), iar Jakub Votava 2 (28,57%).