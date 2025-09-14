CSM Constanţa s-a calificat fără emoții în turul 2 din European Cup

Echipa masculină de handbal CSM Constanţa s-a calificat în turul secund al European Cup, cu dublă victorie în faţa formaţiei cipriote Parnassos Strovolou Nicosia.

În această fază va juca și HC Buzău

Ambele manşe s-au jucat la Constanţa, sâmbătă şi duminică, iar CSM s-a impus cu 39-22 şi 34-24.

CSM Constanţa s-a calificat în turul secund cu scorul general 73-46, iar meciurile vor începe în 11 octombrie.

În această fază a intrat direct HC Buzău, care va juca în compania echipei RK Leotar (Bosnia şi Herţegovina), ambele manşe la Buzău, în 18-19 octombrie.