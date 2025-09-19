CSM Oradea a fost eliminată de Antwerp Giants din preliminariile Ligii Campionilor

Vicecampioana CSM Oradea a fost învinsă vineri, la Samokov, de formaţia belgiană Antwerp Giants, scor 79-71 (34-37), în primul meci de la turneul preliminar al Ligii Campionilor.

Echipa bihoreană a ratat a treia oară la rând calificarea în grupele competiției

Fiind sistem eliminatoriu, CSM Oradea nu merge mai departe la turneul preliminar al Ligii Campionilor şi va juca în grupele FIBA Europe Cup.

Principalii marcatori ai partidei au fost Richard 18 puncte, Bropleh 17, Sy 12, pentru CSM, respectiv Murray 20, Funk 16, pentru Antwerp, care s-a calificat în semifinalele turneului.

În FIBA Europe Cup, CSM Oradea va juca în grupa C, cu echipele AEK Larnaca, Aliaga Petkimspor şi câştigătoarea din preliminariile EuroCup, dintre BC Dnipro/Corona Braşov.

CSM Oradea a ratat pentru a treia oară consecutiv calificarea în grupele Ligii Campionilor.