CSM Oradea a fost umilită de FTC Telekom, în Liga Campionilor la polo

CSM Oradea a fost învinsă de formația maghiară FTC Telekom Wateropolo, cu scorul de 19-11 (4-2, 7-1, 3-3, 5-4), miercuri seara, la Budapesta, la debutul în Grupa C a Ligii Campionilor la polo pe apă masculin.

Pe 28 octombrie, CSM Oradea va primi replica lui VPK Primorac Kotor

Campioana României a pierdut fără drept de apel în fața câștigătoarei ultimele două ediții ale competiției.

Golurile orădenilor au fost înscrise de Filip Gardasevic (4), Sebastian Oltean (3), Tiberiu Negrean (1), Flavius Nichita Ilisie (1), Ivan Gusarov (1), Petar Velkic (1).

Pentru Ferencvaros au punctat Zsombor Vajk Vismeg (5 goluri), Akos Nagy (3), Vendel Csaba Vigvari (3), Edoardo Di Somma (2), Szilard Jansik (2), Viktor Bator Pajan (1), Marton Gyorgy Vamos (1), Gergo Janos Fekete (1), Vince Daniel Varga (1).

În celălalt meci din grupă se vor înfrunta, tot miercuri, VPK Primorac Kotor (Muntenegru) și AN Brescia (Italia).

CSM Oradea va juca următorul meci pe 28 octombrie, acasă, cu VPK Primorac Kotor.