CSM Oradea a realizat eventul, după ce s-a distrat cu Dinamo în finala Cupei României

Campioana CSM Oradea a câştigat sâmbătă, la turneul de la Focşani, al cincilea trofeu Cupa României din palmares, după finala cu Dinamo Bucureşti.

La feminin s-a impus CSM Unirea Alba Iulia

În finala pentru trofeu, CSM Oradea s-a impus cu scorul de 14-9. Tot sâmbătă, medalia de bronz a fost câştigată de vicecampioana Steaua Bucureşti, care a dispus în finala mică de Rapid Bucureşti, scor 12-8.

În semifinale, CSM Oradea – Steaua Bucureşti 13-10 şi Dinamo Bucureşti – Rapid Bucureşti 17-10.

Cupa României s-a desfăşurat între 10-13 septembrie, la Focşani, sub formă de turneu cu şapte echipe participante, împărţite în două grupe.

În 2024, Cupa României a fost câştigată de Steaua Bucureşti, după finala cu CSM Oradea.

CSM Oradea a obţinut în 2025 titlul de campioană, alături de trofeele Cupa şi Supercupa României.

Cupa României la polo feminin s-a disputat tot la Focşani, în paralel cu turneul masculin, iar trofeul a revenit echipei CSM Unirea Alba Iulia, scor 17-6 cu Steaua Bucureşti, sâmbătă, în ultimul meci.

CSM Unirea Alba Iulia a câştigat trofeul pentru a doua oară consecutiv. Au mai participat echipele Rapid şi CSU Oradea.