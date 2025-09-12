CSM Oradea şi Dinamo Bucureşti vor juca finala Cupei României la polo

Campioana CSM Oradea şi echipa Dinamo Bucureşti vor juca, sâmbătă, finala Cupei României, după ce au eliminat vineri, în semifinale, deţinătoarea trofeului, Steaua Bucureşti, respectiv pe Rapid Bucureşti, la turneul de la Focşani.

Steaua şi Rapid vor disputa finala pentru bronz

Campioana CSM Oradea şi echipa Dinamo Bucureşti vor juca, sâmbătă, finala Cupei României, după ce au eliminat vineri, în semifinale, deţinătoarea trofeului, Steaua Bucureşti, respectiv pe Rapid Bucureşti, la turneul de la Focşani.

În prima semifinală a zilei, campioana CSM Oradea a trecut de Steaua Bucureşti, scor 13-10, echipa de care a trecut şi în SuperCupa României săptămâna trecută.

Cea de-a doua semifinală a fost câştigată de Dinamo Bucureşti, scor 17-10, cu Rapid Bucureşti.

Astfel, sâmbătă, în finala mică vor juca învinsele Steaua Bucureşti şi Rapid Bucureşti, iar CSM Oradea şi Dinamo Bucureşti vor juca pentru trofeu.

Turneul de Cupa României de la Focşani se desfăşoară între 10-13 septembrie, iar echipele au fost împărţite în două grupe.

În 2024, Cupa României a fost câştigată de Steaua Bucureşti, după finala cu CSM Oradea.