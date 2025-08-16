CSM Reşiţa a dat de pământ cu AFC Câmpulung Muscel, în etapa 3 din Liga 2

Duminică, de la ora 11:00, sunt programate meciurile CS Tunari – FC Bacău şi Concordia Chiajna – Ceahlăul Piatra Neamţ.

Rezultate înregistrate în partidele disputate, sâmbătă, în etapa a treia a Ligii a II-a:

CSM Slatina – Metalul Buzău 2-3

CS Afumaţi – FC Voluntari 0-1

CSM Reşiţa – Câmpulung Muscel 7-0

ASA Tg. Mureş – Olimpia Satu Mare 4-0

Chindia Târgovişte – CSC Şelimbăr 3-1

Tot sâmbătă, de la ora 18:30, are loc derbiul CS Dinamo – Steaua Bucureşti.

Luni, la ora 17:00, se dispută partida Sepsi OSK – Corvinul Hunedoara, iar marţi, de la ora 19:00, este programată întâlnirea Politehnica Iaşi – Gloria Bistriţa.