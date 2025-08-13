CSM Târgu Mureș a adus fotbaliști de echipă națională

Echipa CSM Târgu Mureș, „bronzul” ultimei ediții a Ligii 1 Futsal, a demarat pregătirile pentru noul sezon. După aproape o săptămână de pregătire acasă, formația din Târgu Mureș a participat la turneul organizat în acest week-end de CSM Odorheiu Secuiesc, se arată pe site-ului oficial.

CSM Târgu Mureș a reușit să se impună la capătul a două meciuri deosebit de spectaculoase în care a întâlnit, pe rând, Sepsi SIC Sfântu Gheorghe și CSM Odorheiu Secuiesc, formații pe care le-a întâlnit și în play-off-ul din sezonul trecut al primului eșalon valoric al futsalului românesc.

Ambițiile sunt mari la Târgu Mureș pentru noul sezol al Ligii 1 Futsal. Cosmin Gherman, antrenorul echipei, afirma vara trecută că pentru stagiunea 2025-2026 CSM Târgu Mureș se va putea implica în lupta pentru titlul de campioană a României.

Pentru un asemenea obiectiv, CSM Târgu Mureș s-a întărit în această vară cu două nume grele! Este vorba de internaționalii Sergiu Gavrilă și Vlăduț Dudău, doi jucători care anul trecut au evoluat la FK Odorheiu Secuiesc.