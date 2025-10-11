CSO Voluntari a câștigat Supercupa României al doilea an la rând

Vicecampioana CSO Voluntari a câştigat sâmbătă, în deplasare, trofeul SuperCupa României, după ce a învins campioana Volei Alba Blaj, scor 3-1. CSO Voluntari a câştigat SuperCupa şi în 2024.

Primul set a fost cel mai disputat

Scorul pe seturi a fost 26-24, 12-25, 25-21, 25-18. În 2024, SuperCupa României a fost câştigată tot de CSO Voluntari (3-0 cu CSM Târgovişte).

Supercupa României, disputată la Blaj, ne-a oferit de toate: spectacol, suspans, atmosferă de mare meci. Două echipe care-și caută reperele pentru că e doar începutul sezonului, dar CSO Voluntari, vicecampioana României, a jucat mai bine, a avut nervii mai tari și s-a impus clar, în final, 3-1.

Primul set avea să fie cel mai disputat. Ilfovencele au condus cu 19-11 și 20-14, dar Blajul a egalat la 24. Campioana nu a putut însă mai mult. S-a făcut apoi 1-1, un set clar al gazdelor.

Echipa lui Giovanni Caprara a pus stăpânire pe joc, s-a apărat excelent și a profitat de fiecare greșeală a gazdelor. A câștigat a doua Supercupă din istorie, a doua consecutivă.