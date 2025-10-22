CSO Voluntari a învins Bulls Kapfenberg, în deplasare, în European North Basketball League

Echipa CSO Voluntari a învins miercuri, în deplasare, formaţia austriacă Bulls Kapfenberg, scor 85-80 (37-46), în etapa a treia a competiţiei pe care a câştigat-o în stagiunea trecută.

Câştigătoarele din sferturi avansează în Turneul Final Four, programat între 21 și 23 aprilie

În primele partide, CSO Voluntari a învins campioana Norvegiei, Fyllingen Lions, scor 104-64, respectiv pe Alkar Sinj, scor 92-72. Următoarea partidă va avea loc pe teren propriu, în 4 noiembrie, cu Donar Groningen.

Din grupa 1 mai fac parte echipele Bristol Flyers (Marea Britanie), Syntainics MBC (Germania), Valmiera (Letonia) şi TalTech/Alexela (Estonia).

În stagiunea 2025-2026, ENBL a pornit cu 27 de echipe la start, împărţite în trei grupe, iar meciurile se vor juca până în 11 februarie 2026.

În optimi se califică în play-off, care va avea loc în sistem eliminatoriu, între 4-12 martie, urmat sferturile de finală, care se vor disputa în sistemul ”cel mai bun din trei meciuri”, între 17 martie – 2 aprilie.

CSO Voluntari a câştigat în premieră trofeul ENBL în stagiunea trecută.