CSO Voluntari este neînvinsă după 4 etape din European North Basketball League

Echipa CSO Voluntari a învins marţi, pe teren propriu, formaţia olandeză Donar Groningen, scor 97-91 (50-44), în etapa a patra a competiţiei pe care a câştigat-o în stagiunea trecută.

Formația ilfoveană a câştigat în premieră trofeul ENBL în stagiunea trecută

Principalii marcatori ai meciului au fost Caffey 30 puncte, Justice 17, Young 15, pentru CSO Voluntari, respectiv Miller 17, Erikstrup 15, Luke 15, pentru Donar Groningen.

În primele partide, CSO Voluntari a obţinut rezultatele: 104-64 cu Fyllingen Lions, 92-72 cu Alkar Sinj şi 85-80 cu Bulls Kapfenberg. Următoarea partidă va avea loc în deplasare, în 3 decembrie, cu Valmiera (Letonia).

Din grupa 1 mai fac parte echipele Bristol Flyers (Marea Britanie), Syntainics MBC (Germania) şi TalTech/Alexela (Estonia).

În stagiunea 2025-2026, ENBL a pornit cu 27 de echipe la start, împărţite în trei grupe, iar meciurile se vor juca până în 11 februarie 2026.

În optimi se califică în play-off, care va avea loc în sistem eliminatoriu, între 4-12 martie, urmat sferturile de finală, care se vor disputa în sistemul „cel mai bun din trei meciuri”, între 17 martie – 2 aprilie.

Câştigătoarele din sferturi avansează în Turneul Final Four, programat între 21-23 aprilie.