CSO Voluntari este singura neînvinsă din Divizia A, după ce s-a impus la Brașov, în fața Coronei

Vicecampioana CSO Voluntari a învins duminică, în deplasare, formaţia Corona Braşov, scor 3-0, în derby-ul etapei a III-a a Diviziei A şi rămâne astfel singura echipă neînvinsă.

La masculin, campioana Dinamo a pierdut pe teren propriu, cu SCM Zalău

Scorul pe reprize al partidei de la Braşov a fost 25-22, 25-18, 25-18.

CSO Voluntari este lider, cu 8 puncte, urmată de campioana Volei Alba Blaj, cu 7.

Rezultatele etapei a III-a: Rapid Bucureşti – CSM Constanţa 3-1, Dinamo Bucureşti – Universitatea Cluj 3-0, Medicina Tg. Mureş – CSM Bucureşti 0-3, CSM Lugoj – Volei Alba Blaj 1-3 şi Corona Braşov – CSO Voluntari 0-3.

În Divizia A masculină, etapa a treia a adus şi o surpriză. Campioana Dinamo Bucureşti a pierdut pe teren propriu, cu SCM Zalău, scor 1-3. Pentru Dinamo a fost debutul în sezonul intern, până în prezent evoluând doar în preliminariile Ligii Campionilor, în timp ce partidele din Divizia A au fost amânate.

Rezultatele complete ale etapei a III-a: Arcada Galaţi – Explorări Baia Mare 3-0, Corona Braşov – Unirea Dej 3-0, SCMU Craiova – Ştiinţa Bucureşti 3-0, Dinamo Bucureşti – SCM Zalău 1-3, Steaua Bucureşti – CSM Bucureşti 3-0.

Tot duminică s-a mai jucat şi meciul în devans la etapa a VII-a, între Rapid Bucureşti – Explorări Baia Mare, scor 3-1. SCMU Craiova şi Rapid Bucureşti se află pe primele două locuri, cu câte 9 puncte, iar SCM Zalău este pe 3, cu 8 puncte.