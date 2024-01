CSU Craiova-Greifswalder FC 1-1-Alexandru Mateiu, reacție după remiza cu nemții din Liga 4: „Avem febră peste tot, suntem obosiți!”

CSU Craiova remizat în amicalul cu Greifswalder. Oltenii au obținut un 1-1 cu nemții din Liga 4.

Alexandru Mateiu a comentat rezultatul bifat de echipa sa. Mijlocașul a mărturisit că atâtâ el cât și colegii săi au fost extenuați după antrenamente.

„Avem febră peste tot, suntem obosiți!”

”Nu contează că e echipă din liga a patra, în Germania toate sunt bune. Chiar i-am simțit foarte puternici, așa cum am simțit tot timpul echipele din Germania în amicale. Alergau bine, ne-au pus probleme. Noi suntem în perioada de pregătire, avem câte două antrenamente, majoritatea avem febră peste tot, suntem obosiți.

A fost un meci bun, un antrenament bun. Stagiul de pregătire cu Ivaylo Petev este unul normal, dar fiecare cantonament este obositor, cu febră, cu dureri de spate. Întotdeauna meciurile cu echipele din Germania au fost tari, dar suntem toți sănătoși, suntem bine.

Nu mă îngrijorează că nu am avut mai multe ocazii, cred că a fost un meci bun, am arătat bine, am făcut un presing bun, ne-am luptat cu ei, e ok. N-am apucat să-l felicit pe Ivan pentru gol, sper să dea cât mai multe pentru că de asta are nevoie. Sigur ne va ajuta pentru că este un jucător mare și sper să ajungă și la Euro.

Să avem constanță în campionat este principalul nostru obiectiv. Sper să începem cu două victorii pentru că avem două meciuri frumoase cu Farul și FCSB.", a declarat Alexandru Mateiu.