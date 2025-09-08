Cu câți bani s-a ales, de fapt, Carlos Alcaraz după câștigarea US Open 2025. Aproape 2 milioane de dolari s-au dus pe impozit

Carlos Alcaraz s-a impus în 4 seturi în fața lui Jannik Sinner în finala US Open, scor 6-2, 3-6, 6-1, 6-4 și astfel că a ajuns la al doilea triumf în Statele Unite ale Americii. Suma câștigată de iberic este una record, însă aceasta se subțiază după taxele oprite.

Turneul US Open din acest an a cunoscut cele mai mari premii din istoria edițiilor de Gland Slam. câștigătorul, anume Carlos Alcaraz, primind un cec de 5 milioane de dolari, pe când finalistul a primit 2,5 milioane de dolari dintr-un fond total de premiere de 90 de milioane de dolari.

Premiile au crescut în acest an cu 20%, cei doi finaliști primind cu 700.000 de euro față de anul trecut. Deși suma câștigată de Carlos Alcaraz este una enormă, aceasta va scădea foarte mult după aplicarea de taxe din Statele Unite ale Americii.

Deși în ultimii ani s-a pus tot mai mult accent pe creșterea premiilor pentru jucătorii mai slab clasați, organizatorii americani nu au urmat această direcție, alegând în schimb să majoreze semnificativ recompensele pentru cei care ajung în etapele finale. Mai exact, jucătorii eliminați în primul tur au primit 117.000 de dolari, cu doar 17.000 mai mult decât în ediția precedentă.

Deoarece nu are rezidență fiscală în SUA, Alcaraz trebuie să achite un impozit federal pe veniturile obținute în această țară, care, în general, reprezintă aproximativ 30% din suma brută. Acest procent se aplică veniturilor din surse americane, cu excepția situațiilor în care există un tratat fiscal sau un acord special care prevede altceva, așa cum anunță .