Cu ce alt favorit al lui Gigi Becali a fost comparat Octavian Popescu: ”La el s-a produs o schimbare”

Octavian Popescu a fost, în trecut, remarcatul patronului Gigi Becali, însă, în prezent, jucătorul nu pare să fie în formă.

Mijlocașul nu a reușit să înscrie niciun gol în sezonul actual, iar Florin Gardoș a vorbit despre prestațiile fotbalistului, făcând o paralelă între el și Florinel Coman.

„(n.r. Octavian Popescu pare departe de jucătorul care era în trecut, ce crezi că se întâmplă cu el?) Nu știu ce se întâmplă cu el, cred că nici cei de pe acolo nu știu, pentru că altfel l-ar pune pe drumul cel bun.

Îmi pare rău de el pentru că timpul trece și el nu se apropie de schimbarea aia pe care o așteptăm noi ca suporteri.

(n.r. Crezi că a avut parte de încredere din partea FCSB-ului) Categoric, categoric, și cred că o comparație bună este cu Florinel Coman, care la fel a avut perioade mai proaste, dar la un moment dat și-a dat seama că nu e în regulă și chiar s-a produs o schimbare. La el s-a produs o schimbare și în antrenament și în tot, se antrena separat…

Deci e genul de moment de care ar avea și el nevoie, adică să își dea seama că e fotbalist și trebuie să se dedice cu totul.

(n.r. Îl vezi pe Tavi să facă o schimbare totală?) Nu îl văd, dar nici pe Florinel nu îl vedeam așa că nu pot să zic că e imposibil”, a spus Florin Gardoș, pentru Sport.ro și PRO TV.