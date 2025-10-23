Cu cine atacă FCSB victoria în partida cu Bologna din Europa League. Alibec, rezervă după scandalul cu Peluza Nord

Campioana României, FCSB, va juca în etapa a treia din cadrul grupelor Europa League în fața celor de la Bologna. Formația din Italia a câștigat cupa internă, adjudecându-și astfel un loc în a doua competiție europeană.

„Roș-albaștrii” nu au un moral deloc bun. Deși păreau că sunt într-o revenire de formă, reușind pentru prima dată în acest sezon să lege două victorii consecutive în campionat, scor 1-0 în partidele cu Oțelul Galați, respectiv Universitatea Craiova, jucătorii FCSB-ului au dat cu bâta în baltă pierzând meciul cu Metaloglobus, formație aflată pe ultimul loc al clasamentului, scor 1-2.

Cu toate astea, fotbaliștii campioanei speră să facă uitată rușinea de la Clinceni cu o victorie în fața Bolognei, poate cea mai valoroasă echipă pe care FCSB o va înfrunta în cadrul grupelor de Europa League.

Deși a fost anunțat titular de Gigi Becali pentru meciul de joi seară, Denis Alibec a fost lăsat pe banca de rezerve. Ba mai mult, jucătorul naționalei a intrat în discreția Peluzei Nord după eșecul din ultima etapă, lucru care adus la un scandal între el și Peluza Nord chiar după fluierul final. Locul său în centrul atacului va fi luat de Mamadou Thiam, jucătorul venit de la U Cluj în această vară.

Echipa de start a FCSB-ului cu Bologna: Târnovanu – Pantea, Ngezana, Lixandru, Radunovic – Alhassan, Șut, Olaru – Miculescu, Thiam, Cisotti.