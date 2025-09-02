Cu cine va juca FCSB în Youth League

FCSB va juca contra croaţilor de la NK Lokomotiva Zagreb în turul doi preliminar din UEFA Youth League, echivalentul Champions League, pentru nivelul de vârstă U19.

Turul contra croaţilor este programat pe 22 octombrie, iar meciul decisiv are loc pe 5 noiembrie. NK Lokomotiva Zagreb a jucat sezonul trecut în turul I al competiţiei cu Farul Constanţa. Dobrogenii au pierdut clar dubla manşă, cu 1-6.

Dacă se va califica în turul III, FCSB va evolua cu învingătoarea dintre Brann (Norvegia) şi Akademia Puskas (Ungaria).

Mihai Toma (18 ani), Alexandru Stoian (17 ani) şi Ionuţ Cercel (18 ani) sunt cele mai cunoscute nume din lotul FCSB-ului care ar putea juca în Youth League.