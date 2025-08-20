Cu Denis Alibec pe teren echipa a doua a lui FCSB a fost umilită de Unirea Bascov din Liga 3

FCSB o va întâlni pe Aberdeen în play-off-ul UEFA Europa League. Meciul tur va avea loc pe 21 august și se va disputa pe Pittodrie Stadium.

Meciul s-a jucat în Berceni, la baza sportivă a lui FCSB

Denis Alibec nu a făcut deplasarea în Scoția, deoarece nu are ritm pentru o partidă de o asemenea importanță.

În schimb, a fost folosit în amicalul celor de la FCSB 2, pierdut cu 1-4 în fața echipei Unirea Bascov, din Liga L3.

„Victorie pentru Unirea Bascov!

Echipa noastră s-a impus clar cu 4-1 în fața celor de la FCSB 2!

Marcatori: Mario Iordache, Andrei Linte, Octavian Staicu, Adrian Albulescu

De menționat că pentru echipa bucureșteană a evoluat și internaționalul Denis Alibec.

Felicitări băieților pentru atitudine și jocul de echipă”, a scris Unirea Bascov pe Facebook.