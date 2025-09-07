Cu Mekvabishvili titular, Georgia a învins Bulgaria cu 3-0 în preliminariile CM 2026

Echipa naţională a Georgiei a dispus duminică, pe teren propriu, scor 3-0, de reprezentativa Bulgariei, în grupa E a calificărilor europene pentru Cupa Mondială 2026.

Bulgaria bifează a doua înfrângere din tot atâtea meciuri, fără gol marcat

Cu mijlocaşul Craiovei, Anzor Mekvabishvili, titular, georgienii au deschis scorul la Tbilisi, prin Khvicha Kvaratskhelia, în minutul 30.

Gazdele şi-au majorat avantajul în minutul 44, când a înscris Nika Gagnidze, pentru ca Georges Mikautadze să pună pe tabelă rezultatul final, cu golul său din minutul 65.

Georgia a învins Bulgaria cu 3-0, iar Mekvabishvili, care a luat galben încă din minutul 3, a fost integralist.

În clasamentul grupei E, Georgia a făcut primele trei puncte, după înfrângerea de joi, 2-3 cu Turcia, în timp ce Bulgaria bifează a doua înfrângere din tot atâtea meciuri, fără gol marcat, dar cu şase primite.