Cui ia partea Mihai Rotaru în scandalul dintre Mirel Rădoi și Ștefan Baiaram: „I-am spus că are susținerea clubului”

Ștefan Baiaram nu a acceptat să înceapă meciul Universitatea Craiova – FC Noah ca rezervă și a răbufnit, dând cu pumnul în ușa de la vestiar.

„Niciun jucător nu este fericit când nu este în primul 11”, spune omul de afaceri

Ulterior, din cauza acestei atitudini, Rădoi a decis să-l scoată din lot, iar Baiaram a urmărit meciul din tribună.

„Nu am intervenit, nu am simțit nevoia. Nu este un caz. Sunt unele lucruri care se întâmplă, unele apar în spațiul public, altele nu. Baiaram a lovit cu pumnul ușa vestiarului, apoi Rădoi i-a transmis team managerului să fie scos din lot.

Imaginile sunt după ce a fost scos din lot. Nu mai avea ce să facă în vestiar. Nu există un caz Mirel Rădoi – Baiaram. Se poate trece peste, bineînțeles.

Niciun jucător nu este fericit când nu este în primul 11. Lipsa de experiență a lui Baiaram a contat. Este în aria de selecție a cluburilor mari. Baiaram are deja, la vârsta lui, 200 de meciuri în Liga 1. Nu este cea mai bună situație, dacă nu era această situație nu vorbeam la TV.

Nu este o situație cu care să te întâlnești în fiecare zi. Este gestionabilă. Eu după meci i-am dat mesaj lui Mirel pe grup că are toată susținerea clubului, pe grupul de whatsapp pe care îl avem”, a declarat Mihai Rotaru, la Digi Sport.