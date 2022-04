Cum a aflat Ghiță despre oferta Cracoviei pentru el: „La 5 dimineață ai avion spre Polonia”

Virgil Ghiță s-a transferat în urmă cu două luni în Polonia, unde a devenit coechipier cu Sergiu Hanca și Cornel Rîpă la MKS Cracovia.

Fundașul de 23 de ani a povestit cum a devenit posibilă prima sa experiență externă din carieră.

„Am jucat cu FCSB, în deplasare, am și marcat și am câștigat cu 2-0. La final de meci, mă bucuram cu suporterii Farului. Domnul Hagi a venit și mi-a șoptit la ureche: “Vezi că ai ofertă!”. M-am bucurat, i-am mulțumit și i-am zis că avem timp să ne gândim până la vară. Că se închisese perioada în România, prin mai multe țări europene, nu mă mai gândeam la așa ceva. Iar el a continuat: “Dacă vrei tu, bineînțeles, la 5 dimineața acum ai avion spre Cracovia!”. Am rămas “mască”!

Cu mai multe săptămâni înainte, Rivaldinho, fostul meu coleg de la Farul care e la Cracovia îmi spusese că aș fi dorit la club. Că ar fi fost întrebați, el și Hanca, despre mine. Dar atât! Bine, eu am căutat atunci să aflu totul despre Cracovia și mi-a plăcut enorm ideea. Dar de atunci și până pe 28 februarie nimic. Și nici nu mă mai gândeam la asta”, s-a destănuit fostul jucător al constănțenilor pentru Play Sport.

CITEȘTE ȘI –>> VIDEO | Execuția care a ridicat spectatorii în picioare! Un fotbalist de la noi a înscris de la jumătatea terenului

Ghiță a trăit de curând un moment fericit și în viața personală. A devenit tată pe 22 februarie, iar familia mărită l-a însoțit în Polonia. Fotbalistul face o comparație între fotbalul de acolo și cel din Liga 1 pe care l-a abandonat recent.

„Pe fiecare segment sunt diferențe foarte mari în favoarea Poloniei. Infrastructură sportivă, viteză, forță, ritm general de joc. Ceea ce rezumă cel mai bine spiritul campionatului de aici e însă competitivitatea. De un nivel incredibil! Chiar orice echipă poate învinge oricare alta, indiferent de poziția în clasament!

E un spirit care te cuprinde rapid. Eu am crescut în joc în ultima vreme în Liga 1, dar mă și obișnuisem, nu mai era o competiție atât de provocatoare pentru mine. Aici, când am văzut de la primul meci cât trebuie să alergi și ce duri sunt adversarii am ridicat brusc nivelul!”, a completat Ghiță.