Cum a aflat Sabalenka faptul că va fi nopul lider WTA

Arina Sabalenka nu a urmărit până la capăt meciul dintre Iga Swiatek şi Jelena Ostapenko, în urma căruia a devenit noul lider mondial, şi a aflat rezultatul luni dimineaţa, când s-a trezit. Ea şi-ar fi dorit să ajungă lider WTA după un meci direct cu poloneza Swiatek.

„Eram pe punctul de a mă culca în setul doi, dar a fost un meci foarte interesant de urmărit. Am mai urmărit câteva game-uri pentru a vedea cum merg lucrurile. Apoi am decis că nu voi urmări meciul până la capăt, aşa că m-am dus la culcare.

Eram foarte curioasă, dar m-am forţat să nu mă uit la scor. Ştiu că, dacă aş fi văzut rezultatul ieri (duminică – n.r.), mi-ar fi fost foarte greu să dorm. Am aflat în această dimineaţă. Mi-am deschis telefonul şi eram în modul „Băieţi, am un meci de jucat”. Ca să fiu sinceră, nu am vrut ca ea (Iga) să piardă.

Nu am vrut să devin numărul 1 aşa, am vrut o luptă directă (dacă ar fi ajuns în finală, ambele jucătoare ar fi jucat pentru locul 1, dar şi pentru titlu)”, a spus Sabalenka.

Jucătoarea poloneză de tenis Iga Swiatek, locul 1 mondial şi deţinătoarea titlului, a fost învinsă, luni dimineaţă, de letona Jelena Ostapenko, în optimi la US Open, ultimul grand slam al anului.

Ostapenko, locul 21 mondial şi favorită 20, s-a impus cu scorul de 3-6, 6-3, 6-1, după un meci care a durat o oră şi 48 de minute.

În urma acestui rezultat, poloneza va pierde primul loc WTA, care îi va reveni belarusei Arina Sabalenka.

Swiatek a fost lider mondial timp de 75 de săptămâni.