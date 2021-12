Cum a ajuns Mirel Rădoi antrenor la FCSB în 2015: ,,Puteam să mai stau un an de zile în Qatar”

Mirel Rădoi a luat decizia de a renunţa la fotbal şi de a o prelua pe FCSB în calitate de antrenor, în vara anului 2015, însă aventura sa gruparea ,,roş-albastră” a fost una de scurtă durată.

După doar câteva luni, acesta a plecat de la FCSB. Acum, tehnicianul spune că s-a grăbit când a vrut să îmbrăţişeze cariera de antrenor şi a fost o decizie luată mai mult cu inima la acea vreme. Acesta spune că ar mai fi putut să joace fotbal în Qatar sau India.

,,M-am grăbit, a fost o decizie mai mult cu inima, impulsivă, că m-a sunat atunci (n.r. – Gigi Becali), mi-a zis ce vrea să facă, eu i-am zis ce aş vrea eu să fac în cariera mea de antrenor, că aş vrea ca echipele mele să joace frumos, chiar dacă nu au rezultate, să incerce să joace frumos

El a spus că nu are antrenor, că suntem fin şi naş şi putem impreună, în familie, să facem lucruri măreţe, ceea ce, din punctul meu de vedere, nu s-au întâmplat.

Dar atunci a fost o reacţie impulsivă, atunci mai aveam, puteam să mai stau un an de zile în Qatar, puteam să merg un an de zile în India, aveam un salariu foarte mare şi practic campionatul dura trei luni de zile, plus o lună care era cantonamentul.”, a declarat Mirel Rădoi, pentru Telekom Sport.