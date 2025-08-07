Cum a ajuns să antreneze Chivu pe Inter! Dezvăluirea lui Javier Zanetti: ”A fost coleg de echipă cu mine!”
Articol de Mihai Popescu - Publicat joi, 07 august 2025, ora 15:11,
Chivu a ajuns la Inter Milano.
Antrenorul a preluat finalista trecută de Champions League.
Argentinianul Javier Zanetti a dezvăluit motivul pentru care Inter a decis să îl semneze pe Chivu.
”Căutam pe cineva care să fie de-al casei și care să cunoască mediul de aici.
Cristian a fost coleg de echipă cu mine. El cunoaște clubul, are personalitate și cunoaște această bază de fani.
Este persoana perfectă pentru a o pregăti pe Inter”, a declarat Javier Zanetti, potrivit tuttomercatoweb.com.