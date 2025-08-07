Cum a ajuns să antreneze Chivu pe Inter! Dezvăluirea lui Javier Zanetti: ”A fost coleg de echipă cu mine!”

Chivu a ajuns la Inter Milano.

Antrenorul a preluat finalista trecută de Champions League.

Argentinianul Javier Zanetti a dezvăluit motivul pentru care Inter a decis să îl semneze pe Chivu.

”Căutam pe cineva care să fie de-al casei și care să cunoască mediul de aici.

Cristian a fost coleg de echipă cu mine. El cunoaște clubul, are personalitate și cunoaște această bază de fani.

Este persoana perfectă pentru a o pregăti pe Inter”, a declarat Javier Zanetti, potrivit tuttomercatoweb.com.