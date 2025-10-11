Cum a ajuns să arate Rafael Nadal, la 10 luni de când s-a retras. „Ce Dumnezeu s-a întâmplat cu el?”

Chiar dacă s-a retras, Rafael Nadal va rămâne cu siguranță unul dintre cei mai mari și apreciați jucători din istoria tenisului. Acesta a bifat numeroase reușite în cariera sa de-a lungul timpului.

Rafael Nadal s-a retras din tenis anul trecut

În luna decembrie a anului trecut, Rafael Nadal a anunțat că s-a retras din tenis. Sportivul nu a spus atunci motivele clare care au dus la decizia sa finală, însă vorbea despre ultimii ani ca fiind unii dificili.

„Sunt aici pentru a vă anunța că mă retrag din tenisul profesionist. Realitatea este că au fost niște ani dificili, în special ultimii doi. Nu cred că am fost capabil să joc fără limitări”, a transmis el la acel moment.

În întreaga sa carieră însă, Rafael Nadal a cucerit nu mai puțin de 92 de trofee la simplu. Iar 22 dintre ele au fost la turneele de Grand Slam. Totodată, în 2008, spaniolul a câștigat și titlul olimpic.

Sportivul a ajuns să fie de nerecunoscut

Nu a trecut nici măcar un an de când Rafael Nadal s-a retras din tenis și iată că pe internet a apărut o imagine neașteptată cu legendarul sportiv spaniol. Este vorba despre o fotografie cu el, alături de o susținătoare.

Și nu puțini sunt cei care au rămas șocați de aspectul său fizic. Mai exact, transformarea sportivului e una incredibilă. Dacă anterior era celebru pentru pletele sale, iată că în prezent, Rafael Nadal este afectat grav de alopecie.

Astfel, imaginea cu el a ajuns virală pe internet. Fanii sportivului sunt șocați de cum a ajuns acesta să arate în doar câteva luni de când s-a retras. Totodată, au fost și reacții mai dure. Unele persoane i-au recomandat un transplant de păr.

”Îmi pare rău. Ce Dumnezeu s-a întâmplat cu el? Du-te în Turcia să-ți faci un implant”, ”Vine o vreme când pur și simplu trebuie să-ți cumperi un bilet de avion sau să razi părul”, ”Urmează frizura lui Agassi”, sunt câteva dintre reacțiile apărute, potrivit Daily Mail.