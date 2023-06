Cum a ajuns un fost jucător de la Chelsea să fie om al străzii

Când era mai tânăr, era una dintre cele mai mari speranţe ale fotbalului englez. Jacob Mellis juca la Chelsea în acea perioadă. La vârsta de 32 de ani, suferind de grave probleme cu alcoolul, a vorbit presei engleze despre viaţa sa de om al străzii.

Jacob Mellis a petrecut paisprezece ani în circuitul profesionist din Anglia. În iulie 2007, la doar 16 ani, fostul mijlocaş a făcut obiectul unui transfer de 1,3 milioane de euro de la Sheffield United la Chelsea. El a semnat apoi un contract pe cinci ani cu clubul londonez, debutând în Liga Campionilor împotriva echipei slovene Zilina la 23 noiembrie 2010.

Fostul internaţional englez sub 19 ani avea potenţial, dar, afectat de dependenţa de alcool, a sfârşit prin a-şi construi cariera în D2, D3 şi D4 din Anglia.

O accidentare la genunchi diagnosticată greşit l-a obligat să îşi încheie viaţa de fotbalist. „Nu plănuisem să mă retrag”, a declarat el pentru Daily Mail. Acest ultim episod din viaţa sa de jucător l-a scufundat şi mai mult în singurătate şi lipsa de adăpost.

„De-a lungul carierei mele, alcoolul mi-a cauzat probleme”, explică el. „Când bei, nu te poţi controla complet. Mi-a afectat nivelul de pregătire. Îmi amintesc că o dată am venit beat la o şedinţă de antrenament. Cred că aveam 19 ani. Steve Holland (pe atunci antrenor secund la Blues) m-a trimis în vestiar. S-a întâmplat de mai multe ori. David Luiz, care nu vorbea încă foarte bine engleza, m-a întrebat dacă am băut în timpul unei încălziri. Mi-a spus să mă opresc făcându-mi semn cu degetul. Mi s-a dat un mentor, Ashley Cole, care să vorbească cu mine şi să mă ajute să nu mai ies seara. Au încercat să mă ajute, nu am de gând să mint. Dar eram arogant la acea vreme. Dacă nu eram convocat (pentru un meci), mă simţeam frustrat şi ieşeam să beau”.

Astăzi, Mellis nu are niciun ban şi se bazează pe bunăvoinţa familiei şi a prietenilor. „Îmi petrec zilele căutând un loc unde să dorm în acea noapte”, spune el. „Am familie şi ei îmi doresc tot ce e mai bun pentru mine, dar nu vreau să fiu o povară pentru ei. Uneori mă ajută să dorm la hotel sau la ei acasă. Vreau să fac lucrurile pe cont propriu. Este complicat. Încerc să nu mă gândesc prea mult la asta, doar să merg mai departe”.

Situaţia sa personală i-a accentuat problemele cu alcoolul: „Beau ori de câte ori pot, ori de câte ori am ocazia, doar pentru a uita de stres. Dar încerc să-mi rectific consumul de alcool”.

Dar există o licărire de speranţă, o soluţie pentru a-şi repune viaţa pe drumul cel bun, după părerea sa. Chelsea i-a dat o mână de ajutor, ajutându-l să ia certificat de scouter. „Le-am luat cu ei şi cu Federaţia Engleză de Fotbal pe Stamford Bridge”, spune el. „Cred că este ceva ce îmi place. Îmi place să văd cum se dezvoltă jucătorii tineri şi văd potenţialul din ei. Mă uit la fotbal în fiecare zi şi cred că pot ajuta tânăra generaţie în afara terenului, pentru ca ei să nu fie nevoiţi să treacă prin ceea ce am trecut eu”.