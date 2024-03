Cum a ajuns Zeljko Kopic la Dinamo: „De acolo s-au legat lucrurile!”

Zeljko Kopic a ajuns la Dinamo la începutul lunii decembrie 2023. Tehnicianul croat a reușit să redreseze situația echipei, care a înregistrat mai multe rezultate favorabile.

Andrei Nicolescu a povestit cum s-a produs aducerea lui Kopic la formația din „Ștefan cel Mare” după ruptura de Ovidiu Burcă. Iată cum s-au desfășurat evenimentele.

„De acolo s-au legat lucrurile!”

„După primele două etape toată lumea a sărit pe mine (n.r. pentru aducerea lui Zeljko Kopic). Mi s-a reproșat de unde l-am „pescuit”. Am avut din trei surse propunerea pentru el: un impresar, un apropiat al clubului și un sponsor. Am început să ne uităm pe opțiuni și am avut o discuție, l-am sunat și de acolo s-au legat lucrurile, nu-l cunoșteam înainte.

Cred că nu am realizat mare lucru deocamdată, am redat speranța și demnitatea, dar drumul este încă greu și trebuie să fim foarte atenți, să continuăm să exprimăm același joc. Are un bun simț pe care rar l-am văzut în România (n.r. Kopic). Chiar își dorește să realizeze ceva notabil aici”, a declarat Andrei Nicolescu, potrivit celor de la fanatik.ro.