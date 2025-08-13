Cum a apărut Tudor Băluță la conferința de presă: „Probabil e foarte cald în Slovacia”

Tudor Băluță (26 de ani) a fost prezent la conferința de presă premergătoare meciului Spartak Trnava – Universitatea Craiova, programat joi, de la ora 21:30, în direct la Digi Sport 2, în turul 3 preliminar din Conference League.

„Am crezut că e conferința de presă a unui baschetbalist”, a reacționat Radu Naum

Mijlocașul central a venit la conferința de presă îmbrăcat într-un maiou cu însemnele Universității Craiova, nu într-un tricou cu mânecă scurtă, așa cum se obișnuiește.

„Am crezut că e conferința de presă a unui baschetbalist. E ok să vii așa? N-am mai văzut așa ceva până acum, chiar n-am mai văzut. S-a mai văzut la conferințe?”, a reacționat, Radu Naum, moderatorul emisiunii Fotbal Club, de la Digi Sport.

„Nu mi se pare în regulă să vii așa. Au avut antrenament și cred că a venit direct de acolo. Probabil e foarte cald în Slovacia”, a replicat comentatorul Ionuț Angheluță.