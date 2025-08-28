Cum a arătat etapa a 4-a din Liga 2

De la începutul anului 2016, după fiecare etapă de campionat, în secţiunea dedicată acestei competiţii organizate de Federaţia Română de Fotbal, veţi găsi casetele de meci ale rundei respective, în format electronic, se arată pe site-ul FRF.

Şi în ediţia 2025-2026, Federaţia Română de Fotbal continuă publicarea casetelor de meci după fiecare etapă, în aceeaşi formă de prezentare, actualizată doar la nivel jucătorilor Under obligatorii. Jucătorii născuţi în 2005 şi 2006 sunt marcaţi cu albastru, iar cei născuţi în 2007 sau mai tineri sunt marcaţi cu roşu.

Iată rezultatele şi casetele tehnice pentru meciurile din cadrul celei de-a patra etape a sezonului regular al ediţiei 2025-2026 din competiţia Liga 2 Casa Pariurilor:

CSC 1599 Şelimbăr 0-2 ACS Sepsi OSK Sfântu Gheorghe

AFC Metalul Buzău 0-1 ACS FC Corvinul Hunedoara 1921

CSC Dumbrăviţa 2-3 AFC ASA Tg.Mureş

AFC Câmpulung-Muscel 2022 2-1 FC Bihor Oradea

Steaua Bucureşti 2-1 CSM Reşiţa

ACSM Ceahlăul Piatra Neamţ 3-0 CS Dinamo Bucureşti

ACS FC Bacău 1-1 CS Concordia Chiajna (foto)

Clubul Sportiv Gloria Bistrița 2-2 CS Tunari

CSM Slatina 0-2 CS Afumaţi

SC FC Voluntari SA 0-0 ACSM Politehnica Iaşi

CSM Olimpia Satu Mare 2-4 AFC Chindia Târgovişte