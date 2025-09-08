Cum a arătat etapa cu numărul 5 din Liga 2

De la începutul anului 2016, după fiecare etapă de campionat, în secţiunea dedicată acestei competiţii organizate de Federaţia Română de Fotbal, veţi găsi casetele de meci ale rundei respective, în format electronic, se arată pe site-ul oficual FRF.

Şi în ediţia 2025-2026, Federaţia Română de Fotbal continuă publicarea casetelor de meci după fiecare etapă, în aceeaşi formă de prezentare, actualizată doar la nivel jucătorilor Under obligatorii. Jucătorii născuţi în 2005 şi 2006 sunt marcaţi cu albastru, iar cei născuţi în 2007 sau mai tineri sunt marcaţi cu roşu..

Iată rezultatele şi casetele tehnice pentru meciurile din cadrul celei de-a cincea etape a sezonului regular al ediţiei 2025-2026 din competiţia Liga 2:

CS Afumaţi 0-2 AFC Metalul Buzău

ACSM Politehnica Iaşi 1-1 CSM Slatina (foto)

CS Tunari 2-1 SC FC Voluntari SA

CS Concordia Chiajna 2-0 Clubul Sportiv Gloria Bistrița

CSM Reşiţa 0-2 ACSM Ceahlăul Piatra Neamţ

AFC ASA Tg.Mureş 3-0 AFC Câmpulung-Muscel 2022

FC Bihor Oradea 4-2 Steaua Bucureşti

ACS Sepsi OSK Sfântu Gheorghe 1-0 CSM Olimpia Satu Mare

ACS FC Corvinul Hunedoara 1921 3-2 CSC 1599 Şelimbăr

CS Dinamo Bucureşti 1-1 ACS FC Bacău

AFC Chindia Târgovişte 2-0 CSC Dumbrăviţa