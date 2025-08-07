Cum a arătat turul 2 al Cupei României

Articol de Mihai Popescu - Publicat joi, 07 august 2025, ora 08:27,
Cupa României
Faza Națională a Cupei României 2025/2026 continuă în perioada 5-7 august cu partidele contând pentru Turul 2, se arată pe șite-ul FRF.

După o victorie fără comentarii în privința proporțiilor pe care CSM Olimpia Satu Mare a obținut-o în prima zi a Turului 2 din Cupa României, ziua de 6 august a programat marea majoritate a celorlalte dueluri, urmând ca joi, 7 august, să avem meciul din epilogul acestei runde.

Opt echipe din Liga 2 2025/2026 au intrat în luptă în această fază a competiției, iar toate mai departe. În schimb, toate cele 7 câștigătoare ale fazei regionale din Cupa României Betano 2025/2026 au ajuns în acest Tur 2 național și doar CSM Pașcani (Iași) s-a calificat mai departe!

Iată rezultatele înregistrate precum și echipele calificate în faza superioară a competiției, potrivit calendarului complet al Cupei României 2025/2026 disponibil la finalul acestui material:

Marți, 5 august, ora 17:30

CS Lotus Băile Felix

  0-10

CSM Olimpia Satu Mare

Miercuri, 6 august, ora 17:30

CS Universitar din Alba Iulia

  1-4

CSM Unirea Alba Iulia

ACS Viitorul Livezile

  0-4

Clubul Sportiv Gloria Bistrița

CSM Avântul Reghin

  0-8

CS Sănătatea Servicii Publice

Academia de Fotbal Viitorul Cluj

7-6

SCM Zalău

CSM Sighetu Marmației

  2-0

CS Minaur Baia Mare

ACS Viitorul Arad

  2-1

ACS Progresul Pecica

CS Sânandrei Timiș

  0-2

SSU Politehnica Timișoara

CS Timișul Șag

  0-3

CSC Dumbrăvița

CSM Jiul Petroșani

  1-0

ACS Minerul Lupeni

ACS Muscelul Aro Câmpulung

 1-0

ACS Kids Tâmpa 2015 Brașov

CS Vulturii Fărcășești

  3-2

FCU 1948 Craiova Fotbal Club SA

ACS Oltul Curtișoara

  3-0

ACS Vedița Colonești

ACS Axi Adunații Copăceni

  1-2

CSM Cetatea Turnu Măgurele

AS FC Pucioasa

  0-3

AFC Câmpulung – Muscel 2022

CSM Flacăra Moreni

  1-3

AFC Chindia Târgoviște

CSO Plopeni

  1-2

CSO Băicoi

CS Blejoi

  1-3

CS Dinamo București

ACS L.P.S. H.D. Clinceni

  2-0

AFC Progresul 1944 Spartac

CSL Ștefăneștii de Jos

  1-3

CS Tunari

AS FC Agricola Borcea

  3-1

AFC Dunărea 2005 Călărași

ACS Progresul Fundulea

  2-3

SC Popești-Leordeni

CS Victoria Cumpăna

  1-2

CS Gloria Băneasa

AFC 1919 Dacia Unirea Brăila

  8-10

CSM Râmnicu Sarat

CS Sporting Liești

  3-1

ACS Unirea Braniștea

AFC Viitorul Onești

  1-0

CSM Adjud 1946

CSM Vaslui

  1-3

ACS FC Bacău

CSM Pașcani

  4-1

CS Știința Miroslava

ACS FC Șoimii Gura Humorului

  3-1

CSM Bucovina Rădăuți

CSM Săcele

  1-3

ACS Mediaș 2022

AS FC Păușești-Otăsău

  0-1

SCM Râmnicu Vâlcea
