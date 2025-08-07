Cum a arătat turul 2 al Cupei României

Faza Națională a Cupei României 2025/2026 continuă în perioada 5-7 august cu partidele contând pentru Turul 2, se arată pe șite-ul FRF.

După o victorie fără comentarii în privința proporțiilor pe care CSM Olimpia Satu Mare a obținut-o în prima zi a Turului 2 din Cupa României, ziua de 6 august a programat marea majoritate a celorlalte dueluri, urmând ca joi, 7 august, să avem meciul din epilogul acestei runde.

Opt echipe din Liga 2 2025/2026 au intrat în luptă în această fază a competiției, iar toate mai departe. În schimb, toate cele 7 câștigătoare ale fazei regionale din Cupa României Betano 2025/2026 au ajuns în acest Tur 2 național și doar CSM Pașcani (Iași) s-a calificat mai departe!

Iată rezultatele înregistrate precum și echipele calificate în faza superioară a competiției, potrivit calendarului complet al Cupei României 2025/2026 disponibil la finalul acestui material:

Marți, 5 august, ora 17:30

CS Lotus Băile Felix 0-10 CSM Olimpia Satu Mare

Miercuri, 6 august, ora 17:30