Cum a arătat turul 2 al Cupei României
Faza Națională a Cupei României 2025/2026 continuă în perioada 5-7 august cu partidele contând pentru Turul 2, se arată pe șite-ul FRF.
După o victorie fără comentarii în privința proporțiilor pe care CSM Olimpia Satu Mare a obținut-o în prima zi a Turului 2 din Cupa României, ziua de 6 august a programat marea majoritate a celorlalte dueluri, urmând ca joi, 7 august, să avem meciul din epilogul acestei runde.
Opt echipe din Liga 2 2025/2026 au intrat în luptă în această fază a competiției, iar toate mai departe. În schimb, toate cele 7 câștigătoare ale fazei regionale din Cupa României Betano 2025/2026 au ajuns în acest Tur 2 național și doar CSM Pașcani (Iași) s-a calificat mai departe!
Iată rezultatele înregistrate precum și echipele calificate în faza superioară a competiției, potrivit calendarului complet al Cupei României 2025/2026 disponibil la finalul acestui material:
Marți, 5 august, ora 17:30
|
CS Lotus Băile Felix
|
0-10
|
CSM Olimpia Satu Mare
Miercuri, 6 august, ora 17:30
|
CS Universitar din Alba Iulia
|
1-4
|
CSM Unirea Alba Iulia
|
ACS Viitorul Livezile
|
0-4
|
Clubul Sportiv Gloria Bistrița
|
CSM Avântul Reghin
|
0-8
|
CS Sănătatea Servicii Publice
|
Academia de Fotbal Viitorul Cluj
|
7-6
|
SCM Zalău
|
CSM Sighetu Marmației
|
2-0
|
CS Minaur Baia Mare
|
ACS Viitorul Arad
|
2-1
|
ACS Progresul Pecica
|
CS Sânandrei Timiș
|
0-2
|
SSU Politehnica Timișoara
|
CS Timișul Șag
|
0-3
|
CSC Dumbrăvița
|
CSM Jiul Petroșani
|
1-0
|
ACS Minerul Lupeni
|
ACS Muscelul Aro Câmpulung
|
1-0
|
ACS Kids Tâmpa 2015 Brașov
|
CS Vulturii Fărcășești
|
3-2
|
FCU 1948 Craiova Fotbal Club SA
|
ACS Oltul Curtișoara
|
3-0
|
ACS Vedița Colonești
|
ACS Axi Adunații Copăceni
|
1-2
|
CSM Cetatea Turnu Măgurele
|
AS FC Pucioasa
|
0-3
|
AFC Câmpulung – Muscel 2022
|
CSM Flacăra Moreni
|
1-3
|
AFC Chindia Târgoviște
|
CSO Plopeni
|
1-2
|
CSO Băicoi
|
CS Blejoi
|
1-3
|
CS Dinamo București
|
ACS L.P.S. H.D. Clinceni
|
2-0
|
AFC Progresul 1944 Spartac
|
CSL Ștefăneștii de Jos
|
1-3
|
CS Tunari
|
AS FC Agricola Borcea
|
3-1
|
AFC Dunărea 2005 Călărași
|
ACS Progresul Fundulea
|
2-3
|
SC Popești-Leordeni
|
CS Victoria Cumpăna
|
1-2
|
CS Gloria Băneasa
|
AFC 1919 Dacia Unirea Brăila
|
8-10
|
CSM Râmnicu Sarat
|
CS Sporting Liești
|
3-1
|
ACS Unirea Braniștea
|
AFC Viitorul Onești
|
1-0
|
CSM Adjud 1946
|
CSM Vaslui
|
1-3
|
ACS FC Bacău
|
CSM Pașcani
|
4-1
|
CS Știința Miroslava
|
ACS FC Șoimii Gura Humorului
|
3-1
|
CSM Bucovina Rădăuți
|
CSM Săcele
|
1-3
|
ACS Mediaș 2022
|
AS FC Păușești-Otăsău
|
0-1
|
SCM Râmnicu Vâlcea