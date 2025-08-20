Cum a aratat ultima etapa din Liga 2

Marți, 19 august, etapa a 3-a a sezonului regular de Liga 2 s-a încheiat cu duelul dintre Politehnica Iași și Gloria Bistrița, se arată pe site-ul oficial al celor de la FRF.

Duelul din Copou, câștigat de gazde cu 3-0 , nu a influențat clasamentul la vârful ierarhiei, Politehnica Iași urcând doar până pe locul 8 în clasament.

După primele trei runde disputate, clasamentul este condus de ACSM Reșița, urmată de FC Bihor Oradea și FC Voluntari, toate cele trei formații având câte 9 puncte în cont.

Scorul campionatului, stabilit de două ori în 24 de ore

A fost cu siguranță una din cele mai productive etape din punct de vedere al golurilor marcate, nu mai puțin de 42 fiind totalul în cele 11 meciuri, adică o medie de nu mai puțin de 3,8 goluri reușite pe meci!

ACSM Reșița reușea să se impună în partida împotriva celor de la Câmpulung Muscelul, scor 7-0, și părea că acesta va fi scorul sezonului, însă după doar 24 de ore recordul avea să fie doborât. Meciul dintre Concordia Chiajna și Ceahlăul Piatra Neamț a produs nu mai puțin de 8 goluri, și toate în contul ilfovenilor!

Șase formații neînvinse până acum de la debutul sezonului

Pe lângă cele trei formații aflate pe podium, alte trei completează lista echipelor neînvinse până acum: ASA Târgu Mureș, Steaua București și Corvinul Hunedoara, toate cu câte 7 puncte.

Neînvinsă după primele două runde era și Gloria Bistrița, care a pierdut însă în epilogul acestei runde în deplasarea de la Iași și rămâne cu cele două puncte cucerite în primele două etape.

Etapa a 4-a debutează peste doar două zile, când avem programat duelul dintre CSC 1599 Șelimbăr și Sepsi OSK, ambele echipe aflându-se în căutarea primului succes din acest sezon de Liga 2 Casa Pariurilor. Nouă meciuri din următoarea rundă sunt programate sâmbătă, ultima partidă urmând să se desfășoare duminică, între Olimpia Satu Mare și Chindia Târgoviște.

Rezultatele etapei a 4-a

Vineri, 15 august

FC Bihor Oradea – CSC Dumbrăvița 3-2

Sâmbătă, 16 august

CSM Slatina – Metalul Buzău 2-3

CS Afumați – FC Voluntari 0-1

ACSM Reșița – AFC Câmpulung Muscel 7-0

ASA Târgu Mureș – CSM Olimpia Satu Mare 4-0

Chindia Târgoviște – CSC 1599 Șelimbăr 3-1

CS Dinamo București – Steaua București 0-0

Duminică, 17 august

CS Tunari – FC Bacău 1-2

Concordia Chiajna – Ceahlăul Piatra Neamț 8-0

Luni, 18 august

Sepsi OSK – Corvinul Hunedoara 0-2

Marți, 19 august