Cum a arătat ultima etapă din Liga 2

Duminică, 24 august, a avut loc ultimul meci din cadrul rundei a 4-a din Liga 2, între CSM Olimpia Satu Mare și Chindia Târgoviște, toate detaliile, se arată pe site-ul oficiala FRF.

Formația din Dâmbovița avea 2-0 pe tabelă încă din minutul 19 și părea că soarta celor trei puncte va fi decisă rapid, însă gazdele de la Satu Mare au reușit să revină pe tabelă, cu golurile din minutele 24 și 58. Într-un interval de doar trei minute, Chindia a preluat din nou avantajul pe tabelă și a majorat și diferența de scor. A fost mai întâi golul marcat de Albert Hofman în minutul 66, pentru ca Ivan Pesic să puncteze și el trei minute mai târziu. Grație acestui succes, târgoviștenii urcă până pe locul 8 în clasament, având 7 puncte acumulate.

Primul succes stagional pentru Sepsi OSK

Etapa a 4-a a debutat vineri, cu partida CSC 1599 Șelimbăr – Sepsi OSK, meci între două formații ce se aflau în căutarea primei victorii din acest sezon. Învingătoare din acest duel a ieșit formația din Sfântu Gheorghe, care s-a impus cu 2-0 și obține astfel primul succes din actualul sezon.

Cu excepția celor două jocuri amintite mai sus, celelalte nouă meciuri ale rundei s-au disputat sâmbătă. ASA Târgu Mureș încheie etapa ca lider după ce s-a impus în deplasarea de la Dumbrăvița, scor 3-2. La egalitate cu mureșenii sunt alte trei formații, Steaua București, Corvinul Hunedoara și FC Voluntari, diferența fiind făcută doar de golaveraj. Toate cele patru formații încheie etapa cu 10 puncte în cont, fiind de asemenea singurele echipe neînvinse în acest debut de campionat.

ACSM Reșița, lider înaintea meciurilor din această etapă, a pierdut în Ghencea în fața Stelei după ce a condus cu 1-0 și a avut și om în plus. Și FC Bihor, formație cu maximum de puncte după primele trei etape, a pierdut, pe terenul de la Câmpulung Muscel, scor 1-2.

FC Voluntari a remizat pe teren propriu în fața Politehnicii Iași, scor 0-0, în timp ce Corvinul bifează un nou succes, de această dată în fața Metalului Buzău și continuă seria foartă bună din campionat.

Ceahlăul a arătat că a trecut rapid peste eșecul din runda a 3-a, 0-8 pe terenul Concordiei Chiajna, și a învins-o pe CS Dinamo cu 3-0. Ilfovenii de la Concordia Chiajna au reușit doar o remiză în deplasarea de la Bacău, dar rămân în prima jumătate a clasamentului, contablizând 7 puncte.

Fără victorie în acest debut de sezon rămân nou-promovatele CS Gloria Bistrița și CS Tunari, care au remizat în meciul direct din această rundă, scor 2-2. Fără victorie rămâne și CSM Slatina, formația pregătită de Claudiu Niculescu având un singur punct după primele patru etape, ocupând locul 20 în clasament.

Rezultatele etapei a 4-a

Vineri, 22 august

CSC 1599 Șelimbăr – Sepsi OSK 0-2

Sâmbătă, 23 august

Metalul Buzău – Corvinul Hunedoara 0-1

CSC Dumbrăvița – ASA Târgu Mureș 2-3

Câmpulung Muscel – FC Bihor Oradea 2-1

Steaua București – ACSM Reșița 2-1

Ceahlăul Piatra Neamț – CS Dinamo București 3-0

FC Bacău – Concordia Chiajna 1-1

CS Gloria Bistrița – CS Tunari 2-2

CSM Slatina – CS Afumați 0-2

FC Voluntari – Politehnica Iași 0-0

Duminică, 24 august