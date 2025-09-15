Cum a arătat ultima etapă din Liga 2

Cele mai importante repere ale etapei 2 din Liga 2, potrivit site-ului oficial FRF:

Corvinul Hunedoara profită de pasul greșit făcut de ASA Tg. Mureș și urcă pe locul 1 al clasamentului. Hunedorenii au învins în deplasare, 4-2 la Satu Mare, în timp ce mureșenii au cedat la Steaua acasă, scor 1-2;

Corvinul este al 5-lea lider diferit în urma a 6 etape jucate după Chindia Târgoviște (etapa 1), Steaua București (etapa 2), CSM Reșița (etapa 3), ASA Tg. Mureș (etapele 4 și 5);

FC Bacău este, după 6 runde disputate, formația cu cea mai bună linie de clasament dintre cele promovate din Liga 3. Moldovenii ocupă locul 14, cu 6 puncte acumulate dintr-o victorie și 3 egaluri, la egalitate cu CS Tunari, dar cu golaveraj superior (-1);

Formația antrenată de Florin Maxim, Corvinul Hunedoara, rămâne singura echipă cu 0 în dreptul înfrângerilor după 6 runde. La polul opus, CSC Șelimbăr și Olimpia Satu Mare nu au reșit să acumuleze măcar un punct nici după această etapă;

Chindia Târgoviște are, până în acest punct, cea mai mare ascensiune sportivă. Dacă sezonul trecut dâmbovițenii au fost nevoiți să-și păstreze locul în eșalonul secund după un baraj cu CSC Dumbrăvița, în acest moment Chindia ocupă locul 4 în clasament;

FC Bihor are cel mai bun atac, 16 goluri marcate, Olimpia Satu Mare cea mai slabă defensivă, 19 goluri primite.

Rezultatele etapei 6 din Liga 2 Casa Pariurilor

joi, 11 septembrie

ora 18:00

FC Voluntari 1–0 Concordia Chiajna

ora 20:30

Steaua București 2–1 ASA Tg. Mureș

vineri, 12 septembrie

ora 18:00

Ceahlăul Piatra Neamț 0-3– FC Bihor

sâmbătă, 13 septembrie

ora 11:00

Metalul Buzău 1–0 CSC Șelimbăr

CSC Dumbrăvița 1–2 Sepsi OSK

Câmpulung Muscel 1–1 Chindia Târgoviște

FC Bacău 0–0 CSM Reșița

Gloria Bistrița 2–1 CS Dinamo

CSM Slatina 1–1 CS Tunari

ora 13:30

CS Afumați 2–0 Politehnica Iași

duminică, 14 septembrie

ora 11:00

Olimpia Satu Mare 2–4 Corvinul Hunedoara