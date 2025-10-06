Cum a argumentat Luis Enrique remiza surprinzătoare cu Lille

Antrenorul echipei Paris Saint-Germain, Luis Enrique, a precizat că a ”pus pe primul loc sănătatea jucătorilor’ atunci când a decis să menajeze mai mulți dintre titularii săi la meciul încheiat la egalitate pe terenul formației Lille OSC (scor 1-1), duminică, în campionatul de fotbal al Franței.

PSG a fost lipsită de serviciile mai multor jucători de bază

‘Am făcut un meci foarte bun, încă din primele minute. Am avut controlul în prima repriză, am încercat să ne facem jocul. Am pus pe primul loc sănătatea jucătorilor, pentru că această săptămână a fost dificilă după meciul de la Barcelona și a existat oboseală’, a declarat tehnicianul spaniol.

‘Meciul a fost unul foarte strâns pe toată durata sa și am ajuns să marcăm un gol senzațional datorită lui Nuno (Mendes). Am avut una sau două ocazii care ne-ar fi putut permite să câștigăm, dar până la urmă a fost un scenariu similar cu cel pe care l-am trăit acum doi ani, când Lille a marcat în ultimele minute (1-1, pe 17 decembrie 2023 – n.red.). Dar sunt fericit’, a adăugat antrenorul parizienilor.

PSG era deja lipsită de serviciile mai multor jucători de bază, precum Ousmane Dembele, Desire Doue, Hvicea Kvarațhelia, Joao Neves, Fabian Ruiz și Marquinhos, toți cu probleme medicale. În aceste condiții, Luis Enrique a apelat la rezervele sale, precum și la trei tineri de perspectivă: Senny Mayulu, Quentin Ndjantou și Ibrahim Mbaye.

În repriza secundă a meciului cu Lille, antrenorul parizienilor a decis să arunce în luptă trei dintre piesele sale de bază, Vitinha, Achraf Hakimi și Nuno Mendes, ultimul fiind autorul golului oaspeților, cu o execuție superbă din lovitură liberă (66), înainte ca gazdele să egaleze prin Ethan Mbappe, fratele starului Kylian Mbappe (81).