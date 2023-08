Cum a comentat Ahmed Bani reușitele din victoria contra lui Metaloglobus: „Nu am vrut să dau la poartă!”

Ahmed Bani a calificat-o pe Dinamo în grupele Cupei României. Jucătorul a marcat de două ori în victoria echipei sale contra lui Metaloglobus (2-1).

După meci, Bani a vorbit despre reușitele sale, dar și despre derby-ul cu Rapid ce urmează în campionat.

„Nu am vrut să dau la poartă!”

„Eu am încercat să îmi fac treaba și mă bucur că am dat două goluri. Nu a fost un meci deloc ușor. La primul gol am încercat să centrez, a fost o centrare înșelătoare, nu am vrut să dau la poartă. Am vrut să terminăm în 90 de minute. Oricum, și în prelungiri trebuia să câștigăm.

Noi ne concentrăm acum la meciul cu Rapid.Fanii lor sunt fanatici, fac o atmosferă frumoasă acolo, va fi un meci greu. Au o echipă bună, dar într-un derby nu mai contează numele, șansele sunt 50-50.

Și cu Rapid e un derby, dar eternul derby rămâne cu FCSB. Noi o să pregătim meciul, nu știu dacă o să pregătim ceva special”, a spus Ahmed Bani, după victoria cu Metaloglobus.